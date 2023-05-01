Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Adana'da vahşet! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü! - Adana haberleri

Adana'da vahşet! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü!

Adana’da 3 çocuk babası olan ve eşinden boşanmış olduğu öğrenilen Uğur Doğan, kayınvalidesi ile baldızını öldürüp, kayınbiraderinin eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti

Giriş: 01.05.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Adana'da vahşet! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü! - Adana haberleri
Adana'da vahşet! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Yıldız’dan boşandı.

BOŞANIP ANNESİNİN YANINA YERLEŞTİ

İHA'da yer alan habere göre Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız’ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu eve geldi.

SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız’a ateş etti.

EŞİNE ATEŞ ETMEDİ

Ekmek yapanlar arasında eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi. Doğan, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

KAYINVALİDESİ VE BALDIZI ÖLDÜ

Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Yıldız’ı hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı.

"HİÇBİR İŞİ GÜCÜ YOKTU"

Doğan’ın eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride ölüyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı
Yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı
"DEAŞ'ın sözde lideri MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi"
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.