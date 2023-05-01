Adana'da vahşet! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü!

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Yıldız’dan boşandı.

BOŞANIP ANNESİNİN YANINA YERLEŞTİ

İHA'da yer alan habere göre Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız’ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu eve geldi.

SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız’a ateş etti.

EŞİNE ATEŞ ETMEDİ

Ekmek yapanlar arasında eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi. Doğan, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

KAYINVALİDESİ VE BALDIZI ÖLDÜ

Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Yıldız’ı hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı.

"HİÇBİR İŞİ GÜCÜ YOKTU"

Doğan’ın eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride ölüyor" diye konuştu.