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Olay 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurt dışında yaşayan ve eşinden sürekli şiddet gören ablasının durumunu öğrenince, önce eniştesinin Konya’da yaşayan babası Hüseyin Koç ile telefonda konuştu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Koç’un kendisini evine çağırması üzerine ailesi konuşmak için aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan Ü. ile birlikte eniştesinin ailesinin evine gitti. Baba koç ve oğulları Adil ile İsa Koç’un demir çubuklarla saldırdığı talihsiz genç başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç 2 gün kaldığı yoğun bakımda yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayeti işleyen baba ve 2 oğlu gözaltına alınmış baba Hüseyin Koç adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Hüseyin Koç’ta tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI SAVCI ÖNCE MÜEBBET ARDINDAN HAKSIZ TAHRİK CEZA İNDİRİMİ İSTEDİ

Konya Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamlayarak Konya adliyesi 1. Ağır ceza mahkemesine gönderdi. Savcılık makamı iddianamesinde Hüseyin Koç ile oğulları Adil ve İsa Koç için kasten adam öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İddianamenin devamında ise savcılık makamı zanlıların suçu haksız tahrik altında işledikleri kanaati oluştuğu gerekçesiyle zanlılar hakkında TCK 29. Maddenin uygulanarak şahısların 12’dan başlayarak 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

3 ZANLI 3 AYRI BEYAN

Zanlılar savcılık ifadelerinde Mehmet Ali Demirel’i dövmediklerini ifade ederken baba Hüseyin Koç’un ifadesinde Mehmet Ali'nin kaçarken duvardan düşüp başını saksılığa vurduğu için yaralandığını söyledi.

Sanıklardan İsa Koç ise Mehmet Ali'yi dövmediklerini arbede sırasında yaralandığını ve Adil Koç’un ise Mehmet Alinin kaçmak için duvardan defalarca atlamaya çalıştığını bu sırada kafasını yere vurduğunu söylediği öğrenildi.

Savcılık iddianamesinde "Her 3 şahsın da konu hakkında farklı ifadeler vermesi ve maktul Mehmet Ali Demirel’in otopsi raporunda şahsın ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde oluşan kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar ölümün meydana geldiği tespit edilmiştir. Bunun anlamı maktul kafasına gelen sert cisim ve cisimlerden gelen kafa kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verecek derecede sert darbeler almıştı. Bu darbeler ölümü ile illiyet bağını doğrudan kurmaktadır’ ifadeleri yer aldı.

ÖLDÜRDÜKLERİ MEHMET ALİ’ DEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Mehmet Ali Demirel'i demir çubuklarla döverek öldüren ve halen Konya Kaplı E tipi cezaevinde tutuklu bulunan baba koç ve 2 oğlu Mehmet Ali Demirel’in savcılıkta verdikleri ifadelerinde kendileri telefonda küfür ettiği ve geldiği sırada elinde bulunan yaklaşık 30 cm uzunluğundaki demir boru anahtarı ile kendilerine saldırdığı gerekçesiyle öldürdükleri üniversiteli Mehmet Ali’den şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

Öte yandan olay gecesi Mehmet Ali’nin yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Üzel verdiği ifadesinde ‘Mehmet Ali olay yerinde arabadan indiğinde yanına bıçak, silah yada herhangi bir alet almadı’ dediği öğrenildi.