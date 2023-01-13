Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Tuğçe Can, 25 yaşındaydı! Katili 1.5 aylık sevgilisi çıktı! - Öne çıkan haberler

Tuğçe, 25 yaşındaydı! Katili 1.5 aylık sevgilisi çıktı!

Eskişehir’de, yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinin olduğu apartmanın girişinde, defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Onur K., kent merkezinde operasyonla yakalandı. Onur K.'nin, Tuğçe'nin 1.5 aylık sevgilisi olduğu öğrenildi. Katil zanlısının sorgusu sürüyor

Giriş: 13.01.2023 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Tuğçe Can, 25 yaşındaydı! Katili 1.5 aylık sevgilisi çıktı! - Öne çıkan haberler
AA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü sokaktaki 5 katlı bir apartmanda oturan ve özel bir huzurevinde yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can (25), dün sabah 08.30 sıralarında işe gitmek evinden çıktı.

TUĞÇE'Yİ DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre apartmanın çıkışınca saldırıya uğradı. Saldırgan, Tuğçe Can’ı boğazından, karnından ve sırtından birçok kez bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuğçe Can’ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tuğçe Can’ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında apartman ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, katil zanlısını yakalanması için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI OPERASYONLA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre bıçaklı saldırı olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğçe Can'ın katil zanlısı Onur K.'yi kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Hayatını kaybeden genç kızın 1.5 aylık erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
Epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
Kayseri'de minibüs ile cip çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de minibüs ile cip çarpıştı: 7 yaralı
Edirne'de parktaki çocuk oyun grupları kundaklandı
Edirne'de parktaki çocuk oyun grupları kundaklandı
Nevşehir'de apartman yangını: 6 kişi dumandan zehirlendi
Nevşehir'de apartman yangını: 6 kişi dumandan zehirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.