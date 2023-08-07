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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler | Emeklilik dilekçesini verdikten bir süre sonra kaybolmuştu! Tam 21 gün oldu: Neredesin öğretmenim?

        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?

        İzmir'de, emeklilik dilekçesini verdikten bir süre sonra kaybolan sınıf öğretmeni 48 yaşındaki Ebru Selçuk'tan, 21 gündür haber alınamıyor. En son otomobili ile Alaçatı gişelerinden geçtiği belirlenen öğretmenin babası Aydın Selçuk, kızının hayatından endişe ettiğini belirtip yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:25
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        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
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        İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy'de oturan, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen ve 15 Haziran'da emeklilik dilekçesi verdiği belirtilen sınıf öğretmen Ebru Selçuk (48), 17 Temmuz'da evden çıkıp, bir daha geri dönmedi.

        KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

        DHA'da yer alan habere göre kendisinden haber alamayan babası Aydın Selçuk, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        ARACINI HAVALİMANINA PARK ETTİ

        İhbar sonrası ekipler, çalışma başlattı. Selçuk'un en son otomobili ile İzmir- Çeşme Otoyolu'nda Alaçatı gişelerinden geçtiği tespit edildi. Otomobilin ise daha sonra Adnan Menderes Havalimanı'na park edildiği anlaşıldı. Otomobil için ayrıca 18 kez park cezası kesildiği de öğrenildi.

        "BİR SÜREDİR DENGESİZ HAREKETLERİ VARDI"

        Kızının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Aydın Selçuk, "Kızım bir süredir dengesiz davranışlarda bulunuyordu. Dünya lideri olduğunu, özel uçağı olduğunu söylemeye başlamıştı. Belirli aralıklarla tatile gideceğini söylüyordu. Kendisinden tam 21 gündür haber alamıyorum. En son İzmir-Alaçatı gişelerde otomobiliyle görülmüş.

        "PERİŞAN HALDEYİZ"

        Daha sonra Adnan Menderes Havalimanı'nda park halindeki otomobile 18 kez park cezası uygulandığını öğrendik. Her yerde olabilir, pasaportu var; yurt dışına da çıkmış olabilir. Kaybolduğu günden bu yana perişan haldeyiz. Bu süreçte çok yıprandık. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa, lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin" dedi.

        #Ebru Selçuk
        #Son dakika haberler
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