İHA

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönemle birlikte kaldırılan yüzde 50 yolcu taşıma kuralı yerine koltuk sayısı kadar yolcu izni getirildi. Ancak Esenyurt'ta denetime takılan bir minibüsten 14 yerine 30 kişi çıktı.

Yeni tip koronavirüs mücadele kapsamında toplu taşımalarda uygulanan kapasitenin yüzde 50'si olacak şekilde yolcu taşıma kuralı 1 Haziran'daki 'Yeni Normal'e geçişle birlikte kaldırılmıştı. Bunun yerine yeni dönemde toplu taşıma araçlarından minibüslere koltuk sayısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu getirildi.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Minibüslere yönelik bu sabah Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada maksimum 14 kişi taşıma zorunluluğu olan bir minibüste 30 kişi çıktı. Normal şartlarda uygulanan trafik kuralları hatırlatılan minibüs sürücüsüne 104 lira para cezası yazılırken, koronavirüs salgını sürecinde sık sık hatırlatılan sosyal mesafe kuralına uyulmadan iç içe yolculuk yapılması dikkat çekti.

Yolcu sayısının koltuk sayısından fazla çıktığı hatırlatılan minibüs sürücüsü, "İnsanlar işine yetişmek için kendisi biniyor. Mecburen aldım" dedi. Minibüs sürücüsü dün akşam da ceza yediğini söyleyerek trafik polisi de ikna etmeye çalıştı.

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