Sosyal medyada tepki çekmişti! Damat yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi'nde önceki gün Filiz Y. ile Yusuf A'nın düğünü için toplanan bir grup, konvoyu durdurup yolda eğlenmeye başladı.

AA'da yer alan habere göre bu sırada damat Yusuf A., kendisine verilen yivsiz av tüfeği ile havaya defalarca ateş açtı. Gruptakiler, daha sonra araçlarına binerek, buradan ayrıldı.

Evde yapılan aramalarda, olayda kullanılan yivsiz av tüfeği, 3 şarjör ile metal kutu içerisinde toplam 197 fişek ele geçirildi.