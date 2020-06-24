Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından şehir içinde toplu taşıma yapan minibüslere yönelik uygulama yapıldı.

İHA'nın haberine göre, araçları denetleyen ekipler, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınıp alınmadığını denetledi. Öte yandan şoförlere maskesiz yolcu alınmaması gerektiğini kaydedip, araç içinde belirtilen hijyen kurallarını hatırlattı.

Uygulamalar sürerken noktaya, içinde 2 kadın ve 3 de çocuğun olduğu maskesiz bir şekilde yolculuk yaptığı minibüs takıldı. Polisleri fark eden yolcular panikleyerek, o anda üzerlerindeki kıyafetler ile yüzlerini gizleseler de başarılı olamadılar.

Aracı durduran ekipler, 2 yolcu ve sürücüye emre aykırı davranıştan 392'şer lira para cezası kesti. Devam eden uygulamalar sırasında 26 araç denetlenirken, toplam 1.176 lira cezai işlem uygulandı.

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