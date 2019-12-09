İHA

Kars'ta liseli kız, şehir eşkıyaları tarafından güpegündüz kaçırıldı. Okul önünde yaşanan olayın ardından harekete polis, 3 zorbayı kısa sürede yakaladı.

İHA'nın haberine göre, akılalmaz zorbalık, Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenci M.B. (17),okuldan çıkınca bir kişi yanına geldi. Bir süre M.B. ile konuşan şüpheli, az ilerde park halindeki minibüse kadar M.B.'yi götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için polis hemen harekete geçti.

Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince 500 metre ileride kıskıvrak yakalandı. Liseli kızın kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Zorla kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit" suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.