Kan donduran olay! Cinayet anı kamerada!

DHA

Bursa'da olay, dün saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUN KARNINA İSABET ETTİ DHA'da yer alan habere göre bu sırada H.D.'nin (27) tabancasından çıkan kurşun, Onur Başar'ın (40) karnına isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Başar kanlar içinde yere yığılırken, H.D. ile yanındakiler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Onur Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ YAKALANDI Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.D.'yi Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA Başar'ın yaşamını yitirdiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Başar'ın arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldiği ve H.D.'nin de arasında olduğu diğer şüphelilerle bir süre tartıştığı görüldü. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşürken, Başar'ın vurulması ile şüphelilerin kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı.