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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa Nilüfer'de iki grup arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Kan donduran olay! Cinayet anı kamerada!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 40 yaşındaki Onur Başar, tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay anı kameraya da yansıdı

Giriş: 26.05.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa Nilüfer'de iki grup arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı
DHA

Bursa'da olay, dün saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUN KARNINA İSABET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada H.D.'nin (27) tabancasından çıkan kurşun, Onur Başar'ın (40) karnına isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Başar kanlar içinde yere yığılırken, H.D. ile yanındakiler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Onur Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.D.'yi Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Başar'ın yaşamını yitirdiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Başar'ın arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldiği ve H.D.'nin de arasında olduğu diğer şüphelilerle bir süre tartıştığı görüldü. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşürken, Başar'ın vurulması ile şüphelilerin kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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