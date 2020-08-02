İHA

İzmir'in Menderes ilçesi dün meydana gelen Çamönü Mahallesi'ndeki orman yangınının ardından bir yangınla daha sarsıldı.

İHA'nın haberine göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle Gümüldür yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle ekipler çalışmaları daha da hızlandırdı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Çile Mahallesi'ni tehdit eden alevler dolayısıyla söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

BURSA'DA DA ÇİFTLİK YANGINI ADALET ORMANI'NA SIÇRADI

Bursa’da da yün de üretilen bir çiftlikte başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Adalet Ormanı’na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgar yangını söndürmeyi güçleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde bulunan, yün de üretilen bir çiftlikte henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle çiftlik yanındaki Bursa Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan Adalet Ormanı’na sıçrayan yangın büyümeye devam ediyor.