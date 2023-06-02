İmam ve eşinin katili en yakını çıktı!

DHA'da yer alan habere göre anne ve babasından haber alamayan çiftin kızları, durumu aynı mahallede oturan kayınpederine bildirdi. Çiftin kızlarının durumu anlattığı kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti.

Kilitli olmayan kapıdan eve giren dünürleri, çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.