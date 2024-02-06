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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir (36) ve ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. (35) sabah namazı için Çarşı Merkez Camii'ne gitti.

BIÇAKLA ARKADAŞINA SALDIRDI DHA'da yer alan habere göre camide iki arkadaş farklı yerlerde oturdu. Bir süre sonra İbrahim G., yanında bulunan bıçakla arkadaşı Demir'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim G., tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI Feyzullah Demir, 36 yaşındaydı. Öte yanda olayın caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.