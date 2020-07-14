İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, A.E´nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E´yi saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.