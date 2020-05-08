Olay, ilçedeki Ulu Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen bir kişi, saat 18.00 sıralarında cami önündeki çöp konteynerinin yanında ceset torbaları gördü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede ceset torbalarının boş olduğunu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ceset torbalarını kaldırdı.