Bir çocuk annesiydi! Sele kapılmıştı! Zilal'den acı haber!

DHA

Amasya'da, Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi´nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı.

SERKAN KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU DHA'da yer alan habere göre Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, arkadaşı Murat Ekşi´nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin´i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü.

ZİLAL'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Acı haber gece yarısı geldi. Ekipler Zilal Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. Şahin´in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Amasya Valiliği´nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İHA'da yer alan habere göre geride acılı eşini ve 12 yaşındaki kızı Elizan’ı bırakan Zilal Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılan Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu da aileye başsağlığı diledi.