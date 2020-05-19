AA

Malik Mevkisi'ndeki patates tarlasını süren Halil Erkan (51),traktöre takılı iş makinesini temizlemek için traktörü rampaya durdurdu.

AA'nın haberine göre, traktörün altına inen ve iş makinesini temizleyen Erkan, bu sırada freni boşalan traktörün altında kaldı. Durumu gören komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.