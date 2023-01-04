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2'si cinayet 9 suçtan aranıyordu! Polisle çatıştı!

Adana'da polis ekipleri, 2’si cinayet 9 ayrı suçtan aranan 37 yaşındaki Özgür Kardaş’ın saklandığı çiftliğe operasyon düzenledi. Kardaş ve beraberindeki 5 şüphelinin polise tabancayla ateş açmasıyla çatışma çıktı. Omzundan ve kasığından vurulan Kardaş ile diğer şüpheliler gözaltına alındı. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüpheliler emniyete götürülürken, hastaneye kaldırılan Kardaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Giriş: 04.01.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: 2'si cinayet 9 suçtan aranıyordu! Polisle çatıştı! - Adana haberleri
2'si cinayet 9 suçtan aranıyordu! Polisle çatıştı!
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DHA

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2’si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş’ın (37) Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi.

KAÇMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı.

POLİSE ATEŞ AÇIP ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Ekipler, teslim olması için şüpheliye ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kardaş ile çiftlikteki 5 şüpheli, tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Kardaş omzundan ve kasığından vuruldu. Yaralanan Kardaş, dengesini kaybedip çatıdan düştü.

ZANLI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği çiftlikteki Ozan Z., Hasan E., Muhammed A., Abdullah K. ile Hüseyin E.’yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerine de haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Özgür Kardaş’ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

RUHSATSIZ 5 TABANCA BULUNDU

Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca, çok sayıda mermi, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

ŞÜPHELİLERİN SORGULARI SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Ozan Z.'nin 'kasten öldürme', Hasan E.'nin ise 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından arandığı öğrenildi. 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Özgür Kardaş'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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