2 kez restore edildi! 657 yıllık tarihi esere isim yazdılar!

Saruhanoğulları Beyliği döneminde fethedilen Manisa 'da Saruhan Bey'in oğlu İshak Çelebi'nin Ulu Camii ile birlikte 657 yıl önce yaptırdığı, halk arasında 'Çukur Hamamı' olarak da bilinen İshakpaşa Hamamı, 2006'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edildi. Restorasyon ile ilk görünümüne kavuşan tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle kısa sürede zarar gördü.

DHA'da yer alan habere göre tarihi hamama, bu kez Şehzadeler Belediyesi sahip çıktı. 30 bin lira harcanarak 2015´te ikinci kez restore edilen tarihi hamamda çalışmalar, 2016'da tamamlandı.

Restorasyon sonrası hamamın anahtarı, 'taziye evi' olarak kullanılmak üzere İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök'e verildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı tutulan tarihi hamam, son olarak kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Tahta kapısı kırılarak içeri girilen hamamın içindekiler yağmalandı.

Daha fazla zarar verilmemesi için kapısına demir korkuluk ile kaynak yapılan tarihi hamam, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü'nce imzalanan iş birliği protokolü kapsamında restore edilecek.

"BU MİLLİ BİR DEĞERDİR"

Mahalle sakinlerinden Hüsamettin Edepali, "Burası, kısa bir süre önce restore edildi ve çok da güzel oldu. Bu tür yapıların restore edilmesinin ardından korunması çok önemli. Buranın bu halde olduğunu görünce insan üzülüyor. Bu, bir milli değerdir. İçerisine yazılar yazmışlar. Korumalıyız" dedi.

"SAHİPSİZLİKTEN BU HALE GELDİ"

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök de "Tarihi hamama sahip çıkmamız gerekir. Tekrar restore edildikten sonra buranın ihale ile korunması amacıyla bir işletmeye verilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu üçüncü restorasyonu olacak. Restore olduktan sonra koruma altına olması lazım. Yazık. Sahipsizlikten bu hale geldi" diye konuştu.