Zeren Spor Kulübü'nde şampiyonluk coşkusu

TVF Kadınlar 2. Ligi A Grubu’nda şampiyon olarak TVF Kadınlar 1. Ligi’ne yükselen Zeren Spor Kulübü’nde kupanın sevinci yaşıyor. Dün akşam İftar yemeğinde buluşan Zeren Spor Kulübü’nde menajer Gülben Günay açıklamalarda bulundu:

“Zeren Spor Kulübü olarak ilk yılımızda TVF Kadınlar 2. Ligi’nde şampiyonluk yaşayarak TVF Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Hedefimize ulaşmamızda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kulüp başkanımız Mustafa Yiğit Zeren’e, antrenörümüz Barbaros Çelenk’e ve teknik ekibine, son topa kadar mücadele eden, her seferinde ne kadar doğru bir kadro kurduğumuzu bizlere tekrar tekrar hissettiren sporculara, Türkiye’nin hangi şehrinde maç yaparsak yapalım bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Ayrıca voleybol takımımızı kurduğumuz ilk günden bu yana voleybol camiasının ne kadar nezih bir camia olduğunu bizlere hissettiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Türkiye Voleybol Federasyon Yönetim Kurulu’na da teşekkürü bir borç biliriz.

Biz hep adım adım ilerleyerek, her maçı, her anı, her sayıyı planlayarak bugünlere geldik ve sezon başında belirlediğimiz ilk hedefe ulaştık. Ama sezon başında koyduğumuz hedefe ulaşmamız sadece bir adımdı. Şimdi TVF Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak ve 2. hedefimize ulaşma zamanı. İsmimizi en yukarıya taşımak için #OyunaGirdik."

