09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor.
Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün dersbaşı yapıyor.
Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.
İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURULARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak.
Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.
İSTANBUL İÇİN YOL DURUMU
Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi.
Saat 06.50 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 18 civarında seyrediyor.
İstanbul trafik durumu için tıklayınız
Tem Altınşehir-Mahmutbey Gişeler yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu.
Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.
D100 beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.
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