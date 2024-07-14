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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Wimbledon'da zafer Carlos Alcaraz'ın! - Tenis Haberleri

        Wimbledon'da zafer Carlos Alcaraz'ın!

        Tek Erkekler Finali'nde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Wimbledon'ı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:47 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:28
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        Wimbledon'da zafer Carlos Alcaraz'ın!
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        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

        Başkent Londra'daki turnuvanın tek erkekler finalinde, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile son şampiyon Alcaraz karşılaştı.

        İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan ve 2-0 öne geçen İspanyol tenisçi, üçüncü seti de 7-6 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Turnuvada 2018'in ardından final maçları 3-0 sona ermemişti.

        İki isim, geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

        Bu arada, Galler Prensesi Kate Middleton da karşılaşmayı takip etti.

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