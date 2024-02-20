Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!

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İstanbul merkezli 9 İlde elebaşılığını cezaevinde bulunan Uluslararası zehir taciri 'Türk Escobar' lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik “KAFES-44" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H.Y. N.'nın içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını uluslararası zehir taciri Türk Escobarı lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın (Cezaevinde) yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-44' Operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından Interpol Kırmızı Bülten ile aranan H.Y N.'nin içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...