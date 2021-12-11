Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Erhan Kartal, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 51 Safa Kınalı), Bardhi, Selçuk Alibaz, Ahmet Yazar (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Valente)

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Sinan Akgöl, Adamu (Dk. 90+2 Gomes), Cem Çelik, Abdullah Aydın (Dk. 68 Ba), Rasheed, Muhammed Ertürk (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Ahmet Sağat (Dk. 90+2 Oğuzhan Çapar)

Goller: Dk. 22 Rasheed (Nasadoge Menemenspor), Dk. 82 Selçuk Alibaz (Penaltıdan) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mazlum Demir (Nasadoge Menemenspor), Dk. 72 Bardhi, Dk. 83 Diack (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor ile Nasadoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı.