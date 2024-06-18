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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Tuzla'da OSB'de bir fabrikada yangın çıktı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Tuzla'da OSB'deki bir fabrikada yangın çıktı!

        İstanbul Tuzla'da, bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır" denildi. İstanbul'dan 56 araç ve 167 personel ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:04
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        Tuzla'da OSB'deki bir fabrikada yangın çıktı!
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        İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada saat: 12.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        AA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen, İstanbul'dan 56 araç ve 167 personel ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

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        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak’ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edilmiştir.

        "ORMANA SIÇRAMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINMAKTA"

        Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır."

        VALİ GÜL: CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİLİYOR

        İstanbul Valisi Davut Gül, yangının diğer fabrika ve ormanlara sıçramaması için tüm ekiplerin canla başla mücadele edildiğini, rüzgarın sürdüğünü, korkulacak bir şey olmadığını ve 1-2 saate kadar kontrol altına alınmasının beklendiğini söyledi. Vali Gül yangına, karanın yanı sıra havadan da müdahale edildiğini ifade etti.

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