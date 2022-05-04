FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.

Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda ulaştığı şampiyonluk dünyada ses getirmeye devam ediyor. Şehir merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamalarındaki tekno parti büyük ses getirdi.

thesun: Taraftarlar sokaklara akın etti. Trabzonspor 38 yıl sonra Süper Lig'i kazanırken inanılmaz sahneleri izleyin.

ladepeche.fr: Trabzonspor taraftarlarının takımlarının şampiyonluğunun ardından Türkiye'deki tamamen çılgın görüntüleri.

msn.com/es: Trabzonspor taraftarından sansasyonel kutlama.

pianetamilan.it: Tüyleri diken diken eden parti.

fosonline.gr: Trabzon'da muhteşem atmosfer.

20minutos.es: Türkiye'de çılgınlık: Trabzonspor 38 yıl sonra ligi kazandı ve 'festival tarzında' kutladı.

sport.sky.de: Muhteşem ışık gösterisi. Trabzonspor'un şampiyonluk partisi harika.

fussball.news: Trabzonland... İnanılmaz sahneler.

infosports.site: Trabzonspor taraftarı 38 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu fevkalade kutladı.

football24.ua: İnanılmaz görüntüler.

sports.tv3.lv: Fantastik. Trabzonspor taraftarı benzersiz bir etki yaratıyor.