Tefecilere Kene Operasyonu! 160 gözaltı kararı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, tefecilere yönelik 28 ilde başlatılan operasyonda 160 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 133 kişi gözaltına alınırken, 27 kişi için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşları borçlandırıp, ardından baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde; verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000’i 5.000.000 yaparak), acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek), ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek, borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek ve ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında 133 kişi gözaltına alınırken, 27 kişi için çalışmalar sürüyor.