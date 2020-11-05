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Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında çekilen görüntü büyük tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan skandal görüntüde, fabrikada çalışan bir kişinin süt kazanının içine girerek banyo yapması yer aldı. O anlar bir başka çalışan tarafından şarkı söyleyerek kayda alındı. Bir sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan görüntüye gelen tepkilerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

BAKANLIK: EKİPLERİMİZ İVEDİLİKLE YÖNLENDİRİLMİŞTİR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, "Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

FİRMA: KESİNLİKLE KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Bir açıklamada skandal görüntünün çekildiği firmadan geldi. Benefit Hayvancılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."