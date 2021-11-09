Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta “EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.