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Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!

İstanbul'da, Silivri Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Giriş: 23.05.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
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DHA

İstanbul´da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu.

AİLESİ TV PROGRAMLARINA KATILDI

DHA'da yer alan habere göre Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı.

SİLİVRİ'DE OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri´de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri´de arama çalışması başlattı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ 3 CESET BULUNDU

Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu.

ANNE, OĞLU VE KIZINA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat´a ait olduğu düşünülüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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