Rusya'dan Avrupa Birliği'ne karşı yaptırım

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası ABD ve AB'den birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, bugün aldığı kararla AB üst düzey yetkililerinin Rusya'ya girişini yasakladı.

Avrupa Birliği, Rusya'dan birçok üst düzey siyasetçi ve oligarka yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

Ekonomik yönden de yaptırımları yürürlüğe koyan AB, dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklamıştı.

ABD ile koordineli bir şekilde yaptırımları uygulamaya devam eden ve gelecekte daha fazla yaptırım sinyali veren AB, yaptırımların Putin'e ve savaş ortaklarına 'ekonomik acı çektireceğini' düşünüyor.

Birçok ABD ve AB merkezli şirket de Rusya'yı terk etmişti.