Reuters: Gazze'de ateşkes saat 20.00'de başlayacak

Reuters

Son dakika... İsrail ordusunun, Gazze Şeridine düzenlediği saldırıların ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail ve Filistin'in, bu akşamdan itibaren Gazze'de ateşkesi uygulamayı kabul ettikleri açıklandı.

Reuters'in haberine göre, Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir