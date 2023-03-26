İHA

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de sezonun ilk yarışı, Portekiz Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Portimao Pisti'nde, 25 tur üzerinden yapıldı. Ducati pilotu ve aynı zamanda son MotoGP dünya şampiyonu İtalyan Francesco Bagnaia, yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun ilk galibiyetini kazandı.

MotoGP’de 2023 sezonu 26 Mart’taki Portekiz Grand Prix’si ile başladı ve 21 yarış sürecek takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 26 Kasım’da Valencia Grand Prix'si ile sona erecek.

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