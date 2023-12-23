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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi PFDK'dan Fenerbahçeli Fred'e 3 maç ceza! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi PFDK'dan Fred'e 3 maç ceza!

        PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Fred'e 3 maç ceza verdi. Aynı maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş da 2 maç men cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 23:23 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:04
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        Fred'in cezası açıklandı!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred'e, "müsabaka hakemine yönelik hakareti" nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Brezilyalı futbolcu ayrıca 39 bin TL para cezasına çarptırıldı.

        Öte yandan aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası verildi.

        İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

        "MONDİHOME KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS 'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ 'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

        SÜPER KUPA'DA OYNAYABİLECEKLER

        İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, Galatasaray ile 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.

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