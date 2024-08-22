Son dakika haberi PFDK'dan Göztepe ve Fatih Özkan'a ceza!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının faturasını kesti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 504 bin TL para cezası alırken, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan 336 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ali Koç'u arkadan iterek düşüren Göztepe yöneticisi Fatih Özkan ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Göztepe Kulübü ise 2 maç seyircisiz oynama ve 90 bin TL para cezasına çarptırıldı.