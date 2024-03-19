Son dakika haberi Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı
Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER
Olayda bir otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 6 kişi de yaralandı.
CAN KAYBI ARTTI
AA'da yer alan habere göre de kazada can kaybı 4'e yükseldi. Yaralanan 5 kişinin tedavisi de sürüyor.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.