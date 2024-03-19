Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Olayda bir otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 6 kişi de yaralandı.

CAN KAYBI ARTTI

AA'da yer alan habere göre de kazada can kaybı 4'e yükseldi. Yaralanan 5 kişinin tedavisi de sürüyor.