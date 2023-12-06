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Mardin'de katliam gibi kaza, 20 Ağustos 2022´de, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi.

TIR, ARAÇ VE YAYALARA ÇARPIP DEVRİLDİ DHA'da yer alan habere göre Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi.

İLK KAZADA 4 KİŞİ CAN VERDİ Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

33 DAKİKA SONRA 2. TIR KALABALIĞA DALDI Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) ve Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

2 TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı. Kaza ile ilgili görülen davanın 20 Haziran´daki duruşmasında, 2´nci kazaya neden olan tutuklu şoförlerden Umut Gündüz, tahliye edildi.

4. DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4´üncü duruşmasına tutuklu sanık Yunus Şataflı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan TIR şoförü Umut Gündüz ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı.

TUTUKLU SANIK KALMADI Duruşmada söz alan TIR şoförü Yunus Şataflı, savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut Gündüz´ün de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Yunus Şataflı´nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 25 Nisan 2024'e erteledi.