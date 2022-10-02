Ne Boluspor ne Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Tuzlaspor'da Mehmet Coşkun, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Boluspor puanını 11'e, Tuzlaspor ise 9'a yükseltti.