Son dakika haberi MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."