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Moskova’daki 4'lü Suriye zirvesi 15-16 Mart'ta

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantının 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacağı açıklandı

Giriş: 13.03.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Moskova’daki 4'lü Suriye zirvesi 15-16 Mart'ta
HABERTURK.COM

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantının 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacağı açıklandı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "İRAN DA KATILACAK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin soruya mevkidaşına İran'ın da bu toplantıya katılmasının hiçbir mahsurunun olmadığı yanıtını verdiklerini belirterek, şu anda Suriye için ayakta kalan tek mekanizmanın Astana formatı olduğunu söylemişti.

Dışişleri bakanları toplantısı için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bunu dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için. Bakan yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz. Bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak" diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu, daha sonraki aşamada herkesin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirilebileceğini belirterek, sözlerini, "Gelecek hafta Moskova'da teknik düzeyde dörtlü bir toplantı için Rusya'dan bir davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız" diye tamamlamıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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