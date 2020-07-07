Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüne maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından darbedilen şoför Mehmet Teneke'nin (65) başına 8 dikiş atıldı. Şoföre, 6 gün iş göremezlik raporu verildi.
Olay, 5 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Duraktan bekleyen maskesiz 2 kişi, otobüs şoförü Mahmut Teneke tarafından otobüse maskesiz binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan 2 kişi, maskesiz olarak otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada ikiliden biri, otobüse binip, küfrettiği Teneke'yi yumruklamaya başladı.
POLİS 2 SALDIRGANI KISA SÜREDE YAKALADI
Otobüs şoförünün darbedildiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Teneke'nin darbediliği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 2 saldırganı bir süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
6 GÜN İŞ GÖREMEZLİK RAPORU VERİLDİ
Aldığı darbelerle başının 2 ayrı yerine 8 dikiş atılan ve 6 gün iş göremezlik raporu verilen otobüs şoförü Mehmet Teneke, "Onları maskesiz alamayacağımı söyleyince küfrederek aracın kapısına vurdular. Daha sonra otobüsün içine dalıp beni darbetti biri. Polis ve ambulans geldi. Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek, geldiler beni darbettiler" diye konuştu.
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