Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kaan Çalışır, Ogün Kamacı
Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan, Oğuzhan Çapar, Emre Batuhan, Cem Çelik (Emir dk. 46 ), Ba, Abdullah (Emre Özer dk. 74 ), Himmet (İsmail Kulet dk. 90), Batuhan Kırdaroğlu (Toni dk. 85), Ahmet (Kehinde dk. 90 ?)
Yedekler: Murat, Seyfettin, Berkan, Oğuzhan Aydoğan, Tuncer
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Adanaspor: Karacic, Evren, Donkor, Roche (Thomas dk. 70 ), Efe (Kadir dk. 46 ), Bennasser, Fıratcan, İsmail Erdoğan, Eren (Ulaş dk. 70 ), Celil, Tetteh
Yedekler: Burak, Harun, Yiğithan, Cem Özdemir, İbrahim
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Ahmet (dk. 67), Batuhan Kırdaroğlu (dk. 76) (Menemenspor), Tetteh (dk. 78) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Evren (dk. 64) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: İsmail Erdoğan, Efe, Bennasser (Adanaspor), Himmet, Cem Çelik (Menemenspor)
Maçtan dakikalar
18. dakikada orta alandan gelişen Adanaspor atağında Menemenspor kalecisi Batuhan öne çıkarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak top kısa kalınca topu önünde bulan Bennasser kalecinin önce olduğunu görerek aşırtma vuruş yaptı, havalanan top üst ağlarda kaldı.
45. dakikada orta alandan yüklenen Adanaspor’da, Eren’in pasıyla penaltı noktası önünde topla buluşan Tetteh, yerden şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.
60. dakikada sol kanattan yüklenen Adanaspor’da İsmail Erdoğan, topla birlikte ceza sahasına girdi ancak Sinan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
61. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Celil, şutunu attı ancak kaleci Batuhan kurtardı. Dönen topa Celil bir daha vursa da kaleci Batuhan bir kez daha topu kurtardı.
62. dakikada Menemenspor ceza sahası içinde gelişen pozisyonda İsmail Erdoğan, sol çaprazdan şutunu attı, kaleci Batuhan topu ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
67. dakikada sağ kanattan Abdullah’ın açtığı ortada kaleci Karacic’in topu kaçırmasıyla meşin yuvarlağı önünde bulan Ahmet, kale önünde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu. 1-0
76. dakikada Menemenspor'da sağ kanattan Muhammet'in kullandığı korner vuruşunda karambole kalan topla buluşan Batuhan Kırdaroğlu topu ağlara gönderdi. 2-0
78. dakikada Adanaspor'da serbest vuruşta topun başına geçen Bruns'ın ortasında topa dokunan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
90. dakikada Menemenspor'da Emir'in pasında ceza sahası içerisinde çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni, uygun pozisyondan yararlanamayarak topu auta gönderdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!