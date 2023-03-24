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Son dakika haberi Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü!

Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü, 1 kişinin enkaz altında olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor

Giriş: 24.03.2023 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü!
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü!
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AA

Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi. Bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler, bir süre enkazda arama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, gazetecilere, binanın depremlerde ağır hasar gördüğünü, acil yıkılması için mahalle muhtarı Aliseydi Özdemir'in girişimde bulunduğunu belirtti.

Binada kimsenin olmadığının söylendiğini ama her ihtimale karşı sesli arama çalışması yapıldığını anlatan Katipoğlu, "Herhangi bir bulguya rastlamadık ama olabilecek bir kayıp ihbarında tüm arama kurtarma çalışmaları yine yapılır. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmasını istiyoruz. Özellikle evlerine girmemeleri, sokakta, caddede bu tür hasarlı binalara yakın şekilde geçmemeleri gerekir. Zaten buralara şerit çekilmiş, emniyet güçlerimizin kontrolü altında olan binalardı. Bir sıkıntı olmaması sevindirici yönü." ifadelerini kullandı.

Muhtar Özdemir de binanın ağır hasarlı olduğunu, acil yıkım kararı verilmesi için bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gittiğini dile getirerek, "O sırada bize ihbar geldi, bina çökmüş maalesef. Çok şükür, can kaybı yok. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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