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        Son dakika haberi Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var

        Cemal Reşit Rey Konser Salonundaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda bulunanların dışarıya çıktığı görüldü. Yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Elev Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:18
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        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
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        Cemal Reşit Rey Konser Salonundaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, salonda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi.

        Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli ekranın altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu yerdeydi, aldım ve onu uzaklaştırdım." diye konuştu.

        Kayaalp, kazanın ardından okul müdürü ile veliler arasında küçük bir tartışma yaşandığını söyledi.

        Olay nedeniyle herkesin şok olduğunu belirten Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı. Bir çocuğun söylediğine göre çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar. Biz sahnede, müzik çalıyor, herkes fotoğraf çektirirken ekranı söktükleri söyleniyor." ifadelerini kullandı.

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        Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada okul sahibi çekim yapan velilerle tartışmaya başladı. Tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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