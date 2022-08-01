İstanbul Bayrampaşa'da nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
İstanbul'da, 29 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.
NİŞANLISINI EVE BIRAKMAK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, İbrahim Öncel (23) gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi.
ÖNCE MAKTULE LAF ATTI
Bir sokağa girecekleri esnada alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı. Daha sonra Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı.
SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI
Arbede sırasında Marangoz, Öncel'i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Öncel'i gören nişanlısı yardım çığlıkları attı.
KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Öncel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Marangoz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
ZANLI TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Ekrem Marangoz tutuklanarak cezaevine götürüldü. Öte yandan Marangoz'un, Öncel'i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: Laf atıp nişanlısının yanında öldürdü!/son-dakika-haberi-laf-atip-nisanlisinin-yaninda-oldurdu-3481971
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