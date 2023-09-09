Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu

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Fenerbahçe sporcusu milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 1500 metre serbest stilde 14:59.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

İsrail'in Netanya şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil finalinde mücadele etti. 16 yaşındaki sporcu, 14:59.80'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Tunçelli'nin ardından Güney Kore'den Junwoo Kim 15:01.94 ile gümüş, Çin'den Zhanshuo Zhang da 15:11.94 derecesiyle bronz madalyanın kazandı.

Kuzey Tunçelli, geçtiğimiz günlerde 800 metre serbest stilde elde ettiği 7:48.75'lik dereceyle Dünya gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanma başarısı göstermişti.