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        Haberler Spor Futbol Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu - Futbol Haberleri

        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest stilde 14:59.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Tunçelli, 800 metreden sonra ikinci altın madalyasını elde etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:30
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        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
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        Fenerbahçe sporcusu milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 1500 metre serbest stilde 14:59.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

        İsrail'in Netanya şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil finalinde mücadele etti. 16 yaşındaki sporcu, 14:59.80'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Tunçelli'nin ardından Güney Kore'den Junwoo Kim 15:01.94 ile gümüş, Çin'den Zhanshuo Zhang da 15:11.94 derecesiyle bronz madalyanın kazandı.

        Kuzey Tunçelli, geçtiğimiz günlerde 800 metre serbest stilde elde ettiği 7:48.75'lik dereceyle Dünya gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanma başarısı göstermişti.

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