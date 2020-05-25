AA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 303 bini aştı. Dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 5,5 milyonu buldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 502 bin 742'ye ulaşırken, 2 milyon 303 bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 686 bin 436 kişide Kovid-19'a rastlandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (365 bin 213),Rusya (344 bin 481),İspanya (282 bin 852),İngiltere (259 bin 559),İtalya (229 bin 858),Fransa (182 bin 584) ve Almanya (180 bin 328) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 156 bin 827'ye ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hindistan (139 bin 49),İran (135 bin 701),Peru (119 bin 959),Kanada (84 bin 699),Çin (82 bin 985),Suudi Arabistan (72 bin 560),Şili (69 bin 102),Meksika (68 bin 620),Belçika (57 bin 92) ve Pakistan (56 bin 349)."

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702),İspanya (196 bin 958),Almanya (161 bin 200),Brezilya (149 bin 911),İtalya (140 bin 479),Türkiye (118 bin 694),Rusya (113 bin 299),İran (105 bin 801),Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 502 bin 606'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti.