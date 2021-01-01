Korkunç olay! Tartıştığı komşusunu öldürdü

İlçede aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sinan Beyazlat ile komşusu Mustafa K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mutafa K, üzerindeki tabancayla Sinan Beyazlat'ı yaraladı.

AA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Beyazlat, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Mustafa K, emniyete götürüldü.