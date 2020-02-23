Galatasaray yenilgisinin ardından Kadıköy karıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısında bulundu!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 21 yıl sonra ezeli rakibini deplasmanda devirdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe taraftarı, isyan ederken başkan Ali Koç ve Ersun Yanal istifaya çağrıldı.

PROTOKOLDE OLAY

Öte yandan protokol tribününde de büyük gerginlik yaşandı. Bir grup taraftar, başkan Koç'u hedef alıp "vizyon" konusu üzerinden sataşmada bulundu. Diğer bir grup da eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüralarda bulunurken Koç'un yanındakiler buna cevap verdi. Bunun üzerine gerginlik artarken başkan Ali Koç'un alt tribüne atladığı görüldü. Tartışma şiddetli şekilde devam ederken sonrasında taraflar birbirinden uzaklaştırıldı.