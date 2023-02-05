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İki kentte eğitime kar engeli!

Son dakika haberine göre kar tatili haberleri gelmeye başladı! Diyarbakır'da iki ilçede okullar tatil edildi. Bingöl’de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Giriş: 05.02.2023 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi! - Haberler
İki kentte eğitime kar engeli!
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AA

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

AA'da yer alan habere göre Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü ilçe genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

BİNGÖL'DE DE BENZER KARAR

İHA'da yer alan habere göre Bingöl’de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle de eğitime 2 gün ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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