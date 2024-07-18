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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'deki akım dehşetinde 27 kişi adliyeye sevk! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İzmir'deki akım dehşetinde 27 kişi adliyeye sevk!

        İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken yakınları "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:09
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        İzmir'deki faciada 27 kişi adliyeye sevk!
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        İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        AA'da yer alan habere göre Deniz ve Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

        27 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        "ADALET İSTİYORUZ" SLOGANLARI

        Şüphelilerin ailelerinden oluşan bir grup, sevk işlemi sırasında Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde toplanarak alkışlarla "adalet istiyoruz" sloganı attı.

        2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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